Суд Лондона счел законным приостановку работы парламента

СЕГОДНЯ 13:53 2019-09-06T13:53:08+03:00

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Высокий суд Лондона и Сессионный суд Шотландии сочли законным решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона приостановить работу парламента с 9-12 сентября по 14 октября.

Главный судья Верховного суда Англии и Уэльса Лорд Бернетт сообщил о возможности обжаловать решение в апелляционном Верховном суде Соединённого Королевства в срочном порядке 17 сентября.

Напомним, ранее королева Великобритании Елизавете II одобрила решение глава британского кабмина о приостановке работы британского парламента, что позволяет политику в случае необходимости реализовать выход Великобритании из ЕС без соглашения с Брюсселем. При этом, Джонсон пригрозил наказать консерваторов, которые «будут бунтовать» против его решения. Однако из-за разногласия по «жесткому Brexit» правящая Консервативная партия потеряла рабочее большинство, когда один из тори – депутат Филиппа Ли прямо в зале заседаний пересел к либеральным демократам.

ИСТОЧНИК KP.RU