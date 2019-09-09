2019-09-09T17:22:00+03:00
В мире

Британский парламент официально приостановил работу

Парламентарии прекращают работу, несмотря на итоги голосования по проведению внеочередных выборов в октябре
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Британский парламент официально приостановил работуБританский парламент официально приостановил работуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В конце рабочего дня в понедельник, 9 сентября, парламент Великобритании официально приостанавливает свою работу до 14 октября, когда королева Соединённого Королевства Елизавета II выступит перед парламентариями и сообщит о новых приоритетах правительства.

Как сообщает Sky News, британского парламент приостанавливает свою работу, несмотря на итоги голосования по проведению внеочередных выборов в октябре.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 6 сентября Высокий суд Лондона и Сессионный суд Шотландии назвали законным решение премьер-министра Соединённого Королевства Бориса Джонсона остановить работу парламента. Однако, парламентарии еще могут обжаловать решение в апелляционном Верховном суде Великобритании в срочном порядке до 17 сентября.

Напомним, в конце августа Елизавете II одобрила предложение Джонсона приостановить работу парламента, что позволяет главе британского кабмина в случае необходимости реализовать сценарий «жесткого Brexit»без договора с Евросоюзом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Имеем дело с двойными стандартами": Жаров прокомментировал позицию Facebook по политической рекламе
ФАС: запрет продажи крепкого алкоголя до 21 года приведет к росту контрафакта
Миллион верующих собрались на мессу Папы Римского на Мадагаскаре
В Самарской области 55 школ получат пианино за счет федерального бюджета
Матвиенко заявила. что избирательная система РФ на прошедших выборах доказала свою состоятельность
Лавров и Шойгу ответили на призыв главы Пентагона к России быть «нормальной страной»
Шойгу: Ситуация в Персидском заливе нормализуется, если не задерживать иранские танкеры
Кремль: обмен между Украиной и РФ дает повод для оптимизма
Тайфун «Факсай» повредил крупнейшую в Японии солнечную станцию
В Раде выступили с инициативой привлекать к уголовной ответственности за переговоры с РФ
Напавшему на Памфилову предъявлено обвинение в разбое
Лавров выразил надежду на улучшение отношений с Украиной
Рогозин: "Калашников" может разработать быстроходный катер для спасения космонавтов
Бой Хабиба с Порье установил телерекорды
Памфилова: 25 из 45 прошедших в Мосгордуму кандидатов были поддержаны «Единой Россией»
Лавров: Россия не будет первой размещать запрещенные ранее ДРСМД ракеты
В Госдуме предложили ввести ответственность за ложный вызов скорой помощи
Миллер рассказал Путину когда заработает "Сила Сибири"
В Череповце началось строительство судостроительного завода
Мэр Венеции предложил запретить курение на открытом воздухе
Рогозин: У пытавшихся проникнуть на объект Роскосмоса было «много чего интересного»
В НИИ онкологии им. Блохина опровергли сообщения о массовых сокращениях
Для рассмотрения внешнего вмешательства в российские выборы будет создана спецкомиссия
Трехсторонняя встреча по газу пройдет 19 сентября в Брюсселе
Песков объяснил, почему Путин не встречал освобожденных россиян в аэропорту
В немецком концлагере Дахау состоялась церемония памяти «Братского Союза военнопленных»