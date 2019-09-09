Британский парламент официально приостановил работу

СЕГОДНЯ 17:22 2019-09-09T17:22:00+03:00

Парламентарии прекращают работу, несмотря на итоги голосования по проведению внеочередных выборов в октябре

Изменить размер текста: A A

В конце рабочего дня в понедельник, 9 сентября, парламент Великобритании официально приостанавливает свою работу до 14 октября, когда королева Соединённого Королевства Елизавета II выступит перед парламентариями и сообщит о новых приоритетах правительства.

Как сообщает Sky News, британского парламент приостанавливает свою работу, несмотря на итоги голосования по проведению внеочередных выборов в октябре.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 6 сентября Высокий суд Лондона и Сессионный суд Шотландии назвали законным решение премьер-министра Соединённого Королевства Бориса Джонсона остановить работу парламента. Однако, парламентарии еще могут обжаловать решение в апелляционном Верховном суде Великобритании в срочном порядке до 17 сентября.

Напомним, в конце августа Елизавете II одобрила предложение Джонсона приостановить работу парламента, что позволяет главе британского кабмина в случае необходимости реализовать сценарий «жесткого Brexit»без договора с Евросоюзом.

ИСТОЧНИК KP.RU