2019-09-11T14:42:11+03:00
Общество

Отец Марии Бутиной подтвердил, что она выйдет на свободу 25 октября

Ожидается, что девушку освободят в 8 часов утра по местному времени
Елена АКИМОВА
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Мария Бутина должна выйти на свободу 25 октябряМария Бутина должна выйти на свободу 25 октябряФото: REUTERS
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Отец Марии Бутиной, отбывающей наказание в США, подтвердил, что девушка выйдет на свободу 25 октября. Ее должны освободить в 8 часов по местному времени.

- Мария сказала, что есть документ, о котором она знает, даже, по-моему, видела, где предписано освободить её путем передачи миграционным службам депортации 25 октября в восемь часов, — сказал Валерий Бутин RT.

По решению суда россиянку должны депортировать в Россию немедленно, она не будет отбывать после наказания положенные три месяца в карантинной зоне.

Миграционная служба должна будет доставить Марию Бутину в Нью-Йорк, чтобы уладить все бумажные формальности, а после посадить ее на самолет до Москвы.

Ранее сообщалось, что Марию Бутину должны были освободить в начале ноября. За время заключения она побывала в нескольких тюрьмах. В общей сложности за решеткой она проведет почти 16 месяцев.

Россиянка была признана виновной в осуществлении деятельности в качестве иностранного агента и приговорена к полутора годам тюрьмы с последующей депортацией в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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