2019-05-01T07:34:26+03:00
Общество

Посол России в США: дело Марии Бутиной политизировано

По словам Анатолия Антонова, не понятно, за что россиянке дали полтора года тюрьмы
Марина ВЕНЦОВА
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Фото: Юрий Машков/ТАССПосол РФ в США Анатолий Антонов. Фото: Юрий Машков/ТАСС
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Россиянка Мария Бутина не подверглась бы судебному преследованию в Соединенных Штатах, если бы не была гражданкой Российской Федерации. Такое мнение высказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Этот сюжет исключительно политизированный, за ним ничего не стоит", - приводит ТАСС его слова. При этом Антонов добавил, что "если бы была другая национальность у Марии Бутиной", то "ничего этого не было бы". "Конечно, в отношении Марии творится, не побоюсь этого слова, произвол", - подчеркнул он.

Кроме того, российский посол отметил, что за деятельностью Бутиной ничего не стоит, поэтому «непонятно, за что ей дали полтора года».

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, суд над россиянкой состоялся 26 апреля. Марию приговорили к полутора годам тюрьмы и одобрили ее депортацию в России. На настоящий момент девушка провела за решеткой уже девять месяцев. Защита надеется, что Бутиной удастся вернуться домой к концу года. При этом девушка сообщила о возможной подаче апелляции.

Мария Бутина дала эксклюзивное интервью «Комсомолке», чиновников хотят наказывать за оскорбление граждан, в Венесуэле попытка госпереворота

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ИСТОЧНИК KP.RU

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