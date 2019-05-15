2019-05-15T17:25:08+03:00
Общество

Отец Марии Бутиной рассказал, как происходит перевод россиянки в другую тюрьму в США

Сейчас Мария содержится в изоляторе, пока учреждение, где она будет отбывать наказание, не называется
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Мария Бутина снова оказалась в распределительном центре и дожидается своей отправки в тюрьмуМария Бутина снова оказалась в распределительном центре и дожидается своей отправки в тюрьмуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Мария Бутина ждет, когда ее переведут в тюрьму, где она будет отбывать наказание до своего освобождения. Изначально после приговора американского суда россиянку направили в тюрьму Northern Neck, но через пару дней вновь отправили на распределительный пункт. Это стало неожиданностью не только для семьи, но и для адвокатов девушки. Какое-то время они не могли установить, куда именно пропала их подзащитная.

- Сейчас Мария в штате Оклахома, в течении двух недель ее судьба будет решена. Нам не сообщают куда именно ее отправят в дальнейшем. Адвокаты делают все, чтобы ее перевели ближе к Вашингтону, в этих тюрьмах более демократичный режим содержания заключенных. Связь с Машей полностью отсутствует, - рассказывает Валерий Бутин газете «Известия».

Накануне сообщалось, что россиянка будет отбывать наказание в городе Ворсоу, в тюрьме Northern Neck, но там она пробыла всего пару дней, а потом ее снова вернули в распределительный центр. Во время переездов администрация тюрьмы перепутала персональные данные девушки и долго не могли разобраться, куда ее перевели.

- Ей не разрешили взять с собой личные вещи, все конфисковали. Перед арестом Маши тоже были конфискованы ее фотографии, дневники, памятные вещи от бабушки и дедушки. Это все имеет очень большую духовную ценность для нас, не понятно, вернут это или нет, - говорит отец россиянки.

Освобождения девушки ждут в начале ноября. К тому времени в общей сложности за решеткой она проведет почти 16 месяцев. Она была признана виновной в осуществлении деятельности в качестве иностранного агента и приговорена к полутора годам тюрьмы с последующей депортацией в Россию.

Мария Бутина отвечает из тюрьмы на вопрос КП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курс евро на пятницу снизился до 72,37 рубля
В Москве в здании Института физической химии произошел сильный взрыв
Филиппины отозвали посла и консула из Канады из-за неубранного мусора
Шакира выиграла суд о плагиате
Россия и ЕС готовы к диалогу по транзиту газа, даты зависят от Украины
Недовольные "Северным потоком-2" забрались в газопровод
Путин одобрил идею оказания помощи семьям, которые не могут собрать детей к школе
Пять человек погибло после обрушения здания в Шанхае
Мэр Нью-Йорка примет участие в выборах президента США в 2020 году
«Подарок первокласснику» получат все выпускники вологодских детских садов
МИД Турции: С-400 будут под полным контролем Анкары
Аллергикам посоветовали воздержаться от сушки белья на балконе
В Госдуме прокомментировали предстоящую инаугурацию Зеленского
В Австрии введен запрет на ношении хиджабов в школе
"Подростковая агрессивность и обидчивость": в Госдуме оценили прогул заседания СЕ Климкиным
Фанаты «Игры престолов» создали петицию с требованием переснять финал
Эксперт назвал слова Дурова о WhatsApp попыткой пропиарить Telegram