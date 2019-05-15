Отец Марии Бутиной рассказал, как происходит перевод россиянки в другую тюрьму в США

15 Май 17:25 2019-05-15T17:25:08+03:00

Сейчас Мария содержится в изоляторе, пока учреждение, где она будет отбывать наказание, не называется

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Мария Бутина ждет, когда ее переведут в тюрьму, где она будет отбывать наказание до своего освобождения. Изначально после приговора американского суда россиянку направили в тюрьму Northern Neck, но через пару дней вновь отправили на распределительный пункт. Это стало неожиданностью не только для семьи, но и для адвокатов девушки. Какое-то время они не могли установить, куда именно пропала их подзащитная.

- Сейчас Мария в штате Оклахома, в течении двух недель ее судьба будет решена. Нам не сообщают куда именно ее отправят в дальнейшем. Адвокаты делают все, чтобы ее перевели ближе к Вашингтону, в этих тюрьмах более демократичный режим содержания заключенных. Связь с Машей полностью отсутствует, - рассказывает Валерий Бутин газете «Известия».

Накануне сообщалось, что россиянка будет отбывать наказание в городе Ворсоу, в тюрьме Northern Neck, но там она пробыла всего пару дней, а потом ее снова вернули в распределительный центр. Во время переездов администрация тюрьмы перепутала персональные данные девушки и долго не могли разобраться, куда ее перевели.

- Ей не разрешили взять с собой личные вещи, все конфисковали. Перед арестом Маши тоже были конфискованы ее фотографии, дневники, памятные вещи от бабушки и дедушки. Это все имеет очень большую духовную ценность для нас, не понятно, вернут это или нет, - говорит отец россиянки.

Освобождения девушки ждут в начале ноября. К тому времени в общей сложности за решеткой она проведет почти 16 месяцев. Она была признана виновной в осуществлении деятельности в качестве иностранного агента и приговорена к полутора годам тюрьмы с последующей депортацией в Россию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706321" frameborder="0"></iframe> Мария Бутина отвечает из тюрьмы на вопрос КП.

ИСТОЧНИК KP.RU