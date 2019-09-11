Кирилл Вышинский: Стыдно, когда страна играет в пиратов

СЕГОДНЯ 21:05 2019-09-11T18:28:19+03:00

Изменить размер текста: A A

- Вы убеждены, что ваш арест был политической историей? - спросили журналисты «Комсомолки» Кирилла Вышинского в студии Радио «Спутник» МИА «Россия сегодня».

- С первого момента. Потому что идет обыск у меня, я даже не подозреваемый, а меня уже предлагают на кого-то менять. У меня статуса нет никакого еще правового, он не изменен. Я гражданин Украины, у которого идут следственные действия в доме. Но после этого он может встать, выйти.А в этот момент уже все, уже решено, на кого меня нужно менять. По крайней мере, об этом заявляют украинские политики. Поэтому я прекрасно понимал, что это такое.

- И они призывали еще захватывать людей…

- Это потом уже итальянцев предлагали. Я сидел и смотрел на эту историю с гибелью Роккелли в Донбассе. И с украинским военнослужащим, который подозревается в его убийстве и осужден итальянским судом. А потом я читал реакцию о том, что, ну, чего, похоже, нам нужно и итальянцев тоже научить свободу любить и к праву серьезно относиться. А как мы это сделаем? Мы просто пару-тройку человек здесь захватим и поменяем нашего теперь на итальянца.

- Это говорит обо всем украинском обществе, о его состоянии психическом?

- Нет, конечно, это отдельные люди. Возможно, специально обученные. А во-вторых, это же практика, которую ввело высшее политическое руководство страны того, прошлого разлива, порошенковского. А народ видит, понятное дело, что некоторые твердо уверены, что мудрым аксакалам из высоких коридоров точно видней, как поступать. Мне кажется, что это самое стыдное для страны, для меня, поскольку я в том числе и украинский гражданин. Это стыдно, если страна начинает работать таким пиратскими, бандитскими методами.

Кирилл Вышинский, напомним, обвинялся украинским следствием в государственной измене. Он прилетел в Москву в субботу в ходе обмена заключенными между Россией и Украиной в формате «35 на 35».

Эксклюзивное интервью с Кириллом Вышинским на Радио "Комсомольская правда" слушайте в 21.03 мск, полную версию читайте на нашем сайте в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU