2019-09-11T18:28:19+03:00
Политика

Кирилл Вышинский: Стыдно, когда страна играет в пиратов

Эксклюзивное интервью с Кириллом Вышинским на Радио "Комсомольская правда" слушайте в 21.03 мск
Александр КОЦ@sashakots
Поделиться:
Кирилл ВышинскийКирилл ВышинскийФото: Андрей ГОРБУНОВ
Изменить размер текста:

- Вы убеждены, что ваш арест был политической историей? - спросили журналисты «Комсомолки» Кирилла Вышинского в студии Радио «Спутник» МИА «Россия сегодня».

- С первого момента. Потому что идет обыск у меня, я даже не подозреваемый, а меня уже предлагают на кого-то менять. У меня статуса нет никакого еще правового, он не изменен. Я гражданин Украины, у которого идут следственные действия в доме. Но после этого он может встать, выйти.А в этот момент уже все, уже решено, на кого меня нужно менять. По крайней мере, об этом заявляют украинские политики. Поэтому я прекрасно понимал, что это такое.

- И они призывали еще захватывать людей…

- Это потом уже итальянцев предлагали. Я сидел и смотрел на эту историю с гибелью Роккелли в Донбассе. И с украинским военнослужащим, который подозревается в его убийстве и осужден итальянским судом. А потом я читал реакцию о том, что, ну, чего, похоже, нам нужно и итальянцев тоже научить свободу любить и к праву серьезно относиться. А как мы это сделаем? Мы просто пару-тройку человек здесь захватим и поменяем нашего теперь на итальянца.

- Это говорит обо всем украинском обществе, о его состоянии психическом?

- Нет, конечно, это отдельные люди. Возможно, специально обученные. А во-вторых, это же практика, которую ввело высшее политическое руководство страны того, прошлого разлива, порошенковского. А народ видит, понятное дело, что некоторые твердо уверены, что мудрым аксакалам из высоких коридоров точно видней, как поступать. Мне кажется, что это самое стыдное для страны, для меня, поскольку я в том числе и украинский гражданин. Это стыдно, если страна начинает работать таким пиратскими, бандитскими методами.

Кирилл Вышинский, напомним, обвинялся украинским следствием в государственной измене. Он прилетел в Москву в субботу в ходе обмена заключенными между Россией и Украиной в формате «35 на 35».

Эксклюзивное интервью с Кириллом Вышинским на Радио "Комсомольская правда" слушайте в 21.03 мск, полную версию читайте на нашем сайте в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Bloomberg: Трамп уволил Болтона из-за санкций против Ирана
Кирилл Вышинский: Украина всегда будет говорить по-русски
США продаст Польше 32 истребителя пятого поколения F-35
Украина будет требовать у России компенсацию за транзит газа
Трамп проводит совещание в связи с гибелью пяти человек от курения вейпов
Сбежавший из России «агент ЦРУ» Смоленков был женат на своем преподавателе по английскому
Facebook ужесточит контроль за постами о членовредительстве и суициде
Суд оправдал врача за проведение эвтаназии пациентке с деменцией
Следственный комитет сообщил об увеличении числа случаев пропажи детей
На церемонии в память о жертвах теракта 11 сентября Трамп пообещал продолжить борьбу с талибами
В Германии призвали «Газпром» двое снизить вдвое транспортировку газа по OPAL
Во Флориде мужчин ранил шесть человек ножом
Кирилл Вышинский: Зеленский хочет закончить войну Порошенко
«Не европейский проект»: будущий зампред Еврокомиссии выступила против «Северного потока - 2»
Нидерланды перевели Владимира Цемаха из статуса свидетеля в подозреваемого по делу MH17
Оппозиционер Квициния требует отменить итоги президентских выборов в Абхазии
На курорте в Болгарии утонул россиянин из-за «мертвого волнения» моря