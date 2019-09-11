2019-09-11T18:46:04+03:00
Политика

В Германии призвали «Газпром» двое снизить вдвое транспортировку газа по OPAL

Компания OPAL Gastransport GmbH является оператором газопровода
Юлия САЛЬНИКОВА
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От "Газпрома" требуют сократить объемы подачи газа вдвоеОт "Газпрома" требуют сократить объемы подачи газа вдвоеФото: REUTERS
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Российскую компанию «Газпром» призвали выполнить решение Европейского суда юстиции по OPAL. Транспортировку газа по российскому трубопроводу в соответствии с требованием необходимо сократить на 50 процентов. Напомним, Европейский суд юстиции аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года. Документ разрешал российской газовой компании увеличивать мощности газопровода OPAL 90 процентов.

- Поставки газа "Газпрома" на эксплуатируемом участке OPAL должны быть сокращены до половины его мощности, - приводит слова регулятора издание Bloomberg.

По трубопроводу российский газ направляется в страны Центральной и Западной Европы. Как удалось выяснить корреспондентам ТАСС, в «Газпроме» изучают коммерческие последствия от решения суда. Решение о сокращении объема транспортируемого российского газа поддержали в Польше. Министр энергетики Польши Кшиштоф Чоржевски заявил, что рад – «аргументы Польши в таком важном европейском институте были услышаны».

ИСТОЧНИК KP.RU

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