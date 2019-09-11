В Германии призвали «Газпром» двое снизить вдвое транспортировку газа по OPAL
Российскую компанию «Газпром» призвали выполнить решение Европейского суда юстиции по OPAL. Транспортировку газа по российскому трубопроводу в соответствии с требованием необходимо сократить на 50 процентов. Напомним, Европейский суд юстиции аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года. Документ разрешал российской газовой компании увеличивать мощности газопровода OPAL 90 процентов.
- Поставки газа "Газпрома" на эксплуатируемом участке OPAL должны быть сокращены до половины его мощности, - приводит слова регулятора издание Bloomberg.
По трубопроводу российский газ направляется в страны Центральной и Западной Европы. Как удалось выяснить корреспондентам ТАСС, в «Газпроме» изучают коммерческие последствия от решения суда. Решение о сокращении объема транспортируемого российского газа поддержали в Польше. Министр энергетики Польши Кшиштоф Чоржевски заявил, что рад – «аргументы Польши в таком важном европейском институте были услышаны».
ИСТОЧНИК KP.RU