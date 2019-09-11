Суд оправдал врача за проведение эвтаназии пациентке с деменцией

СЕГОДНЯ 19:53 2019-09-11T19:55:14+03:00

Пациентке провели эвтаназию, но саму женщину не уведомили в принятом решении Фото: Елена БЕЗГОДОВА

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С доктора из Нидерландов, который провел эвтаназию пациентке с деменцией, суд снял обвинения в убийстве. Прокуратура настаивала, что медик по имени Катарина провела процедуру незаконно. Несмотря на требования признать женщину виновной в убийстве, никакого наказания для нее органы прокуратуры не предусматривали.

О решении суда написала Нидерландская телерадиовещательная корпорация. Пациентке медика было 74 года. У нее диагностировали деменцию, старческое слабоумие. На ранней стадии заболевания женщина написала согласие на эвтаназию. Но в ходе лечение неоднократно высказывала сомнения в том, что готова добровольно уйти из жизни. Лечащий врач проконсультировалась с семьей пациентки. Решение об эвтаназии было принято на этом основании. Правда, саму пожилую женщину не уведомили. Прокуратура сочла случившееся убийством.

Медика оправдал суд:

- Помощь в уходе из жизни пожилому человеку, страдающему тяжелой формой деменции, была оказана в рамках закона и с соблюдением установленных правил, - приводит решение высшей инстанции Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

ИСТОЧНИК KP.RU