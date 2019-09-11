2019-09-11T20:39:40+03:00
Политика

Трамп проводит совещание в связи с гибелью пяти человек от курения вейпов

Министерство здравоохранения США просит президента запретить свободную продажу электронных сигарет
Юлия САЛЬНИКОВА
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Вейпы воздействуют на легкие на клеточном уровнеВейпы воздействуют на легкие на клеточном уровнеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В США больше 450 человек попали в больницы в результате курения вейпов. Официально подтверждена гибель пяти человек. Министерство здравоохранения страны и Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов выступили с обращением к лидеру страны с просьбой запретить свободную продажу электронных сигарет. Установлено, что причиной заболеваний стало входящее в состав смеси для курения масла с витамином Е. В вейпах было обнаружено вещество, которое входит в смеси с марихуаной.

Как сообщает РИА Новости, Трамп 11 сентября проводит совещание из-за массовых случаев отравления вейпами.

Ученые университета Северной Каролины предупреждали о вреде электронных сигарет еще несколько лет назад: их исследование показало, что вейпы пагубно влияют на легкие. Оказалось, что вейпы, несмотря на активную рекламу в сети, не безопаснее обычных сигарет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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