Трамп проводит совещание в связи с гибелью пяти человек от курения вейпов
В США больше 450 человек попали в больницы в результате курения вейпов. Официально подтверждена гибель пяти человек. Министерство здравоохранения страны и Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов выступили с обращением к лидеру страны с просьбой запретить свободную продажу электронных сигарет. Установлено, что причиной заболеваний стало входящее в состав смеси для курения масла с витамином Е. В вейпах было обнаружено вещество, которое входит в смеси с марихуаной.
Как сообщает РИА Новости, Трамп 11 сентября проводит совещание из-за массовых случаев отравления вейпами.
Ученые университета Северной Каролины предупреждали о вреде электронных сигарет еще несколько лет назад: их исследование показало, что вейпы пагубно влияют на легкие. Оказалось, что вейпы, несмотря на активную рекламу в сети, не безопаснее обычных сигарет.
ИСТОЧНИК KP.RU