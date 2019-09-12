В Киеве возмутились встречей Земана с русинами

СЕГОДНЯ 02:59 2019-09-12T03:27:59+03:00

МИД Украины даже вызвал чешского посла для разъяснений по этому поводу

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После того, как в прессе появились сообщения о том, что президент Чехии Милош Земан пообщался с представителями чешской неправительственной организации «Мировой совет подкарпатских русинов», в МИД Украины вызвали посла этой страны «на ковер».

Украинское министерство иностранных дел заявило о готовности «решительно реагировать на любые попытки поставить под сомнение территориальную целостность» Незалежной и потребовало от чешского посла Радека Матулы разъяснений по поводу этой встречи главы республики.

Как говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства, «дипломат отрицал любые призывы со стороны Чехии в отношении русинской автономии в Закарпатье и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ».

«Чешская сторона подготовит по этому поводу официальную информацию», - цитирует заявление МИД Украины ТАСС.

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ИСТОЧНИК KP.RU