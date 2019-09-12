2019-09-12T03:27:59+03:00
Политика

В Киеве возмутились встречей Земана с русинами

МИД Украины даже вызвал чешского посла для разъяснений по этому поводу
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Президент Чехии Милош ЗеманПрезидент Чехии Милош ЗеманФото: REUTERS
Изменить размер текста:

После того, как в прессе появились сообщения о том, что президент Чехии Милош Земан пообщался с представителями чешской неправительственной организации «Мировой совет подкарпатских русинов», в МИД Украины вызвали посла этой страны «на ковер».

Украинское министерство иностранных дел заявило о готовности «решительно реагировать на любые попытки поставить под сомнение территориальную целостность» Незалежной и потребовало от чешского посла Радека Матулы разъяснений по поводу этой встречи главы республики.

Как говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства, «дипломат отрицал любые призывы со стороны Чехии в отношении русинской автономии в Закарпатье и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ».

«Чешская сторона подготовит по этому поводу официальную информацию», - цитирует заявление МИД Украины ТАСС.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24