В Киеве возмутились встречей Земана с русинами
После того, как в прессе появились сообщения о том, что президент Чехии Милош Земан пообщался с представителями чешской неправительственной организации «Мировой совет подкарпатских русинов», в МИД Украины вызвали посла этой страны «на ковер».
Украинское министерство иностранных дел заявило о готовности «решительно реагировать на любые попытки поставить под сомнение территориальную целостность» Незалежной и потребовало от чешского посла Радека Матулы разъяснений по поводу этой встречи главы республики.
Как говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства, «дипломат отрицал любые призывы со стороны Чехии в отношении русинской автономии в Закарпатье и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ».
«Чешская сторона подготовит по этому поводу официальную информацию», - цитирует заявление МИД Украины ТАСС.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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