СЕГОДНЯ 07:04 2019-09-12T07:36:04+03:00

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В ночь на четверг, 12 сентября, в Новой Зеландии на 79-м году жизни умер премьер-министр королевства Тонга Акилиси Похива, сообщает информационный портал Kaniva Tonga со ссылкой на заявление советника главы правительства.

Он рассказал, что Акилиси Похива в последнее время тяжело болел, страдал воспалением легких. А 11 сентября премьера из-за осложнений пневмонии экстренно доставили из столицы королевства Нукуалофы в больницу новозеландского города Окленд. Несколько месяцев назад в этом году Похива уже проходил лечение в этой же клинике.

По информации советника, глава королевского правительства скончался около 10:00 по времени Тонга (00:00 мск).

Акилиси Похива занимал пост премьер-министра королевства Тонга с 2014 года, а до избрания преподавал историю и социологию в университете. Кроме того последние 32 года он был депутатом парламента страны.

ИСТОЧНИК KP.RU