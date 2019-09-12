После гибели студента в метро Москвы возбуждено уголовное дело по статье "доведение до самоубийства"

СЕГОДНЯ 08:45 2019-09-12T08:45:41+03:00

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Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства" после того, как на путях в столичном метрополитене было обнаружено тело 17-летнего студента 1-го курса факультета фундаментальной медицины Московского государственного университета.

Все произошло в минувшую среду, 11 сентября, около 11:10 на станции "Университет". Для извлечения тела молодого человека понадобилось около 20 минут, при этом снималось напряжение и прерывалось движение поездов. Сайт kp.ru писал, что составы не ходили от станции "Юго-Западная" до "Спортивной".

Медики констатировали смерть юноши. Его труп был направлен в морг. Как сообщил источник "КП" в СК, студент, скорее всего, был угнетен конфликтными отношениями со своими однокурсниками.

К слову, отец трагически скончавшегося молодого человека - известный профессор, доктор медицинских наук и лауреат премии Правительства РФ в области образования Вячеслав Любовцев. Оба они прописаны в подмосковном Звенигороде.

ИСТОЧНИК KP.RU