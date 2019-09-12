Из банковской ячейки в Москве украли 56 тысяч долларов

СЕГОДНЯ 10:23 2019-09-12T10:55:18+03:00

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Из ячейки одного из банков в центре Москвы были украдены 56 тысяч долларов (3 миллиона 664 тысячи рублей). Об этом в четверг, 12 сентября, сообщили в пресс-службе Главного управления министерства внутренних дел России по городу.

Кража произошла по адресу: ул. Тверская, д. 16, стр. 1. В полицию обратился директор фирмы.

"Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в отделении банка по указанному адресу из банковской ячейки, арендованной мужчиной, неизвестный совершил кражу $56 тысяч и документов, а затем скрылся", - сообщили в ведомстве.

Согласно данным источника ТАСС в правоохранительных органах, преступление было совершено в отделении "Альфа-банка" в бизнес-центре "Галерея Актер". По факту инцидента начала проверка.

Сайт kp.ru писал, что ранее на этой неделе стало известно о пропаже из банковской ячейки в Москве более 45 миллионов рублей. Бизнесмен узнал, что деньги пропали лишь спустя шесть месяц после того, как оставил крупную сумму на хранение в учреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU