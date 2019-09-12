2019-09-12T12:32:06+03:00
Политика

Путин прилетел в Дагестан по случаю 20-летия разгрома боевиков

Самолет президента России приземлился в аэропорту Махачкалы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин прилетел в Дагестан, где в эти дни отмечается 20-летние со дня отражения нападения боевиков на республику. Самолет главы государства приземлился в аэропорту Махачкалы в четверг, 12 сентября.

Оттуда Путин отправится в Ботлих, где пообщается с участниками народного ополчения 1999 года и возложит венок к памятнику.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24