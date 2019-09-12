Путин прилетел в Дагестан по случаю 20-летия разгрома боевиков

СЕГОДНЯ 12:32 2019-09-12T12:32:06+03:00

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Президент России Владимир Путин прилетел в Дагестан, где в эти дни отмечается 20-летние со дня отражения нападения боевиков на республику. Самолет главы государства приземлился в аэропорту Махачкалы в четверг, 12 сентября.

Оттуда Путин отправится в Ботлих, где пообщается с участниками народного ополчения 1999 года и возложит венок к памятнику.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU