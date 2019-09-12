2019-09-12T16:04:02+03:00
Происшествия

Ротвейлер загрыз трехмесячного ребенка хозяйки

Родителей обвиняют в убийстве по неосторожности
Юлия САЛЬНИКОВА
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Собака жила на балконе, рассказали соседиСобака жила на балконе, рассказали соседиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Греции домашний ротвейлер насмерть загрыз ребенка. Девочка появилась в доме всего три месяца назад. Вечером 11 сентября в квартире на Кикладской улице находились только молодая мать и грудной ребенок. Собака также была в одной из комнат. Пока женщина отвлеклась по домашним делам, собака напала на ребенка. Матери удалось отбить грудничка у ротвейлера. Она схватила дочь и отвезла в ближайшую больницу.

Как сообщают журналисты iefimerida.gr, медики около получаса пытались реанимировать младенца. Но она была мертва. Матери погибшего ребенка оказали психологическую поддержку. Отца и бабушку девочки доставили в полицейский участок Пайании. Им троим, включая мать, предъявили обвинение в убийстве по неосторожности и оставлении несовершеннолетнего опасности.

- Соседи сказали, что собака обычно находится на балконе дома, -сообщили журналисты. – Ротвейлера охарактеризовали как тихое животное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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