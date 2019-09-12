Минздрав изменит порядок закупки жизненно важных лекарств из-за срывов аукционов

СЕГОДНЯ 18:27 2019-09-12T18:27:19+03:00

Больше всего из-за бойкота поставщиков пострадали пациенты, которые нуждаются в инсулине Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Проблемы возникли, потому что поставщиков не устраивала низкая цена на торгах

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В министерстве здравоохранения России изменят процедуру закупки жизненно важных лекарств. Напомним, в 2019 году в ряде регионов образовалась нехватка медикаментов этой категории. Как показала проверка, лекарства производили в нужных для потребностей страны объемах. Задержка в поставках возникла во время проведения аукционов. Ряд поставщиков просто игнорировали торги из-за низкой цены на лекарства – говорили, им не выгодно работать на таких условиях. Порядка 30 процентов от общего числа тендеров не были реализованы. Больше всего проблем испытали инсулинозависимые люди.

В распоряжении РБК оказалась копия проекта нового приказа ведомства.

- Новые правила закупок начнут действовать с ноября, - пишет издание.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова во время «Прямой линии» президента Владимира Путина отметила проблемы с поставкой инсулина в ряде регионов страны. Причем по мнению главы ведомства, основная вина лежит на тех, кто проводит аукционы, сдвигает сроки, нарушает проведение торгов.

- Склады завалены лекарствами, а до потребителя они не доходят,- сообщил президент Владимир Путин, поручив разобраться в ситуации и обеспечить людей необходимыми медикаментами.

ИСТОЧНИК KP.RU