2019-09-12T19:44:54+03:00
Общество

Без грязи и одежды: Бывший косметолог открыла фирму по уборке голышом

Жительница Шотландии открыла необычную клининговую компанию
Юлия САЛЬНИКОВА
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Главное для клиентов, говорит директор, чтобы сотрудники любили поболтатьГлавное для клиентов, говорит директор, чтобы сотрудники любили поболтатьФото: Instagram.com
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В Шотландии появилась фирма по уборке дома голышом. Необычную услугу предлагает 25-летняя жительница Эдинбурга. Раньше девушка работала косметологом, но как пишет The Sun однажды увидела рекламу по телевизору об услуге по уборке квартир и домов в стиле «ню». Она решила попробовать открыть такую же фирму себя на Родине. Пригласила 15 сотрудников, трое из которых мужчины. Все уборщики моют полы и чистят санузлы с одном белье.

Дом убирают в одном белье, но могут и без него Фото: Instagram.com

Дом убирают в одном белье, но могут и без негоФото: Instagram.com

- Мы не эскорт. То, что мы предлагаем, весело и кокетливо, - объясняет бизнеследи.

В фирме есть услуги разного типа. Например, прибраться в одном белье стоит 55 фунтов стерлингов в час. Топлес - 65 футов стерлингов. За уборщика, который будет полностью обнажон, фирма попросит с клиента 75 фунтов стерлингов в час.

У фирмы уже 20 постоянных клиентов Фото: Instagram.com

У фирмы уже 20 постоянных клиентовФото: Instagram.com

- Никто из моих сотрудников никогда не должен делать то, что им неудобно, - оправдывается директор фирмы.

У компании уже появились 20 человек постоянных клиентов. Женщина рассказывает, что думала – клиенты в основном будут мужчины 40 лет, но оказалось, что дамы тоже не против уборщиц, разгуливающих по дому нагишом. Самому пожилому заказчику 80 лет. Для возрастных клиентов, признается Виктория Мерфи, главное, чтобы сотрудники фирмы любили поболтать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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