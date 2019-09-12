В Белорусии двухлетняя девочка случайно задушила мать стеклоподъемником машины

СЕГОДНЯ 21:05 2019-09-12T21:21:43+03:00

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В Брестской области погибла молодая женщина, ее голову зажало стеклоподъемником машины. Как сообщают РИА Новости, на кнопку вероятно нажала двухлетняя дочь погибшей. Ребенок находился на пассажирском сиденье автомобиля. Мать пыталась достать дочь из салона, не открывая верь, через открытое окно. В тот момент, когда женщина просунула голову внутрь, стекло поднялось, и она оказалась зажата.

В таком положении спустя некоторое время женщину обнаружил муж. Н разбил стекло, но супруга уже находилась без сознания. Пострадавшую доставили в больницу, но спасти ее не удалось. Ребенок не пострадал.

По факту гибели двадцатилетней женщины полиция проводит поверку.

Похожее ЧП произошло в 2013 году в Ульяновске - стеклоподъемник заклинило, когда ребенок высунул голову. Родители в это время были в торговом центре.

ИСТОЧНИК KP.RU