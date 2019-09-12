Путин и Нетаньяху продолжат диалог по военному сотрудничеству

СЕГОДНЯ 22:57 2019-09-12T23:02:18+03:00

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Президент России обсудил с премьер-министром Израиля военное сотрудничество. Диалог по этой линии будет продолжен, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Встреча состоялась в четверг 12 сентября в Сочи, куда прилетел Биньямин Нетаньяху на один день. С Владимиром Путиным он также обсудил подготовку к очередному заседанию межправительственной комиссии. Встреча состоится в течение 2019 года.

Нетаньяху пригласил от имени президента Израиля российского лидера в свою страну в начале 2020 года. Владимир Путин принял приглашение и пообещал принять участие в памятных мероприятиях, посвященных годовщине освобождения Освенцима и в дни памяти холокоста.

Премьер-министр Израиля 17 сентября примет участие в выборах и уже сделал громкие заявления во время своей предвыборной кампании. Он сообщил, что если получит поддержку большинства голосов, то сделает Иорданскую долину частью Израиля.

ИСТОЧНИК KP.RU