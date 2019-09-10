2019-09-10T22:36:08+03:00
Политика

Нетаньяху пообещал сделать Иорданскую долину частью Израиля

Об этом премьер-министр страны заявил перед выборами
Юлия САЛЬНИКОВА
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Премьер-министр Израиля хочет распространить израильский суверенитет на территории Иорданской долиныПремьер-министр Израиля хочет распространить израильский суверенитет на территории Иорданской долиныФото: REUTERS
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Биньямин Нетаньяху во время своего предвыборного выступления заявил о намерении аннексировать часть Западного берега Иордана. Парламентские выборы пройдут 17 сентября. В случае победы действующий премьер-министр страны хочет увеличить территорию Израиля за счет новых территорий:

- Сегодня я заявляю о намерении после формирования нового правительства распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину и северную часть Мертвого моря, - заявил Нетаньяху. Как сообщает ТАСС, речь премьер-министра транслировали центральные каналы страны.

Нетаньяху уже высказывал такое предложение в апреле этого года. Он заявил, что «не будет ни с кем делить Иерусалим», но при этом отметил, что не станет искоренять любые поселения на территории к западу от реки Иордан.

Резолюция 2334 Совет Безопасности ООН от 2016 года требует от Израиля прекратить поселенческую деятельность на Западном берегу реки Иордан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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