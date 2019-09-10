Нетаньяху пообещал сделать Иорданскую долину частью Израиля
Биньямин Нетаньяху во время своего предвыборного выступления заявил о намерении аннексировать часть Западного берега Иордана. Парламентские выборы пройдут 17 сентября. В случае победы действующий премьер-министр страны хочет увеличить территорию Израиля за счет новых территорий:
- Сегодня я заявляю о намерении после формирования нового правительства распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину и северную часть Мертвого моря, - заявил Нетаньяху. Как сообщает ТАСС, речь премьер-министра транслировали центральные каналы страны.
Нетаньяху уже высказывал такое предложение в апреле этого года. Он заявил, что «не будет ни с кем делить Иерусалим», но при этом отметил, что не станет искоренять любые поселения на территории к западу от реки Иордан.
Резолюция 2334 Совет Безопасности ООН от 2016 года требует от Израиля прекратить поселенческую деятельность на Западном берегу реки Иордан.
ИСТОЧНИК KP.RU