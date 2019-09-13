Стрелку их Эль-Пасо предъявили обвинения
Патрику Крузиусу может грозить смертная казнь, если его признают виновным в смерти 22 человек
Изменить размер текста:
Власти Техаса предъявили обвинения 21-летнему Патрику Крузиусу, который по их данным, в начале августа открыл огонь по людям у супермаркета в Эль-Пасо.
По решению жюри присяжных, молодому человеку вменяется убийства при отягчающих обстоятельствах. Если его признают виновным, американцу может грозить смертная казнь или пожизненное тюремное заключение.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU