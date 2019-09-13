Стрелку их Эль-Пасо предъявили обвинения

СЕГОДНЯ 04:06 2019-09-13T04:06:13+03:00

Патрику Крузиусу может грозить смертная казнь, если его признают виновным в смерти 22 человек

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Власти Техаса предъявили обвинения 21-летнему Патрику Крузиусу, который по их данным, в начале августа открыл огонь по людям у супермаркета в Эль-Пасо.

По решению жюри присяжных, молодому человеку вменяется убийства при отягчающих обстоятельствах. Если его признают виновным, американцу может грозить смертная казнь или пожизненное тюремное заключение.

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ИСТОЧНИК KP.RU