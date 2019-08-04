Убийца 20 человек в супермаркете Техаса опубликовал манифест

СЕГОДНЯ 10:50 2019-08-04T10:50:30+03:00

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В Сети появился четырехстраничный манифест, в котором мигранты обвиняются в том, что отнимают работу у "белых" американцев. Автором обращения выступил 21-летний житель Далласа Патрик Крузиус, который ранее в субботу, 3 августа, устроил настоящую бойню в одном из торговых центров Техаса.

Сайт kp.ru писал, что парень ворвался в универмаг Walmart с оружием, похожим на АК-47, и открыл огонь по посетителям. В результате атаки погибли 20 человек, еще 26 получили ранения.

"Эта атака является ответом на латиноамериканское вторжение в Техас", - цитирует CNN текст манифеста.

В своем обращении Крузиус также выражает солидарность с австралийцем Бретоном Харрисом Таррантом, который в марте 2019 года расстрелял посетителей мечетей новозеландского города Крайстчерча. В полиции заявили, что подражателя могут обвинить в совершении преступления на почве ненависти.

Стоит отметить, что город Эль-Пасо, на который было совершено нападение, расположен близ границы с Мексикой, и большинство его жителей — испаноязычные. Совсем рядом находится печально знаменитый мексиканский Сьюдад-Хуарес, своеобразный логистический центр наркотрафика из Центральной Америки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/723912" frameborder="0"></iframe> Перестрелка в техасском торговом центре.

ИСТОЧНИК KP.RU