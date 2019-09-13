2019-09-13T08:04:32+03:00
Общество

В России близится к выполнению план по регистрации самозанятых в 2019 году

ФНС «бьет» рекорды по числу поставленных на учет налогоплательщиков в день
Мария ИГНАТЬЕВА
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В России близится к выполнению план по регистрации самозанятых в 2019 годуВ России близится к выполнению план по регистрации самозанятых в 2019 годуФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В четырех регионах России с января 2019 года введен специальный налоговый режим на профессиональный доход. Он действует в Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях. Как заявил замглавы ФНС Даниил Егоров в эксклюзивном интервью сайту kp.ru, план по регистрации самозанятых близится к выполнению. На данный момент регистрацию прошли 90% таких граждан.

- С начала эксперимента по установлению специального налогового режима в качестве налогоплательщиков НПД зарегистрировались более 180 тысяч человек. Проведенный анализ показал, что около 50% «новые лица в правовом поле». Для сравнения: предыдущие попытки вывода «из тени» самозанятых привели к легализации всего 2000 человек. Количество зарегистрированных самозанятых соответствует плановому показателю 2019 года, - сказал Егоров.

Он также уточнил, что ФНС «бьет» рекорды по числу поставленных на учет налогоплательщиков в день. Таким образом, план будет выполнен досрочно в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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