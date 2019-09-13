2019-09-13T05:51:56+03:00
В мире

В Стамбуле появились роботы-официанты

Они вместо людей обсуживают клиентов
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Стамбуле появились роботы-официантыВ Стамбуле появились роботы-официантыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В одном из ресторанов Стамбула официантов сменили роботы. Руководству заведения эту идею подкинул один из посетителей, который оказался профессором, но не инженером.

- Мы сделали роботов своим брендом и оформили авторские права. Сейчас у нас три робота, которых мы заказали за границей, а запрограммировали их турецкие инженеры, - рассказал директор заведения в разговоре с «РИА Новости».

Он также отметил, что такой маркетинговый ход позволил привлечь большое количество клиентов, которые пришли не только поесть, но и поглазеть на «железных» официантов.

- Роботы знают, к какому столику им нужно двигаться и умеют говорить. Уверен, что в будущем роботы заменят официантов. С развитием технологий эта профессия будет пользоваться все меньшим спросом, - отметил руководитель ресторана.

Отдельно он подчеркнул, что его клиентов устраивает безынициативность роботов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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