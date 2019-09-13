"Я был несчастен все время". В Москве школьник покончил с собой, потому что хотел быть девочкой

СЕГОДНЯ 09:00 2019-09-13T08:01:51+03:00

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Сотрудники полиции в Москве получили заявление о пропаже школьника. Чуть позже поступило сообщение о найденном в овраге теле подростка. Обнаружил 17-летнего парня его отец. А в их доме следователи нашли предсмертную записку. Как сообщил источник "КП" в экстренных службах, она была написана на английском языке.

- Дорогие родители, спасибо за то, что подарили мне жизнь. К сожалению, я не смог найти достойного места в ней. Я не смог стать человеком, которым хотел бы стать. Я не смог выбрать университет, найти работу и место где бы я хотел жить. До этого я был несчастен все время. Я хотел быть девочкой. Я устал быть кем-то ещё, я так больше не могу, - написал в прощальном письме подросток.

Тело ребенка достали из оврага и направили в морг для проведения экспертизы и установления времени наступления смерти. Следователи устанавливают свидетелей происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU