2019-09-13T08:01:51+03:00
Происшествия

"Я был несчастен все время". В Москве школьник покончил с собой, потому что хотел быть девочкой

Тело подростка в овраге нашел его отец
Мария ИГНАТЬЕВА
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Я хотел быть девочкой: В Москве школьник покончил жизнь самоубийством из-за гендерной дисфорииЯ хотел быть девочкой: В Москве школьник покончил жизнь самоубийством из-за гендерной дисфорииФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Сотрудники полиции в Москве получили заявление о пропаже школьника. Чуть позже поступило сообщение о найденном в овраге теле подростка. Обнаружил 17-летнего парня его отец. А в их доме следователи нашли предсмертную записку. Как сообщил источник "КП" в экстренных службах, она была написана на английском языке.

- Дорогие родители, спасибо за то, что подарили мне жизнь. К сожалению, я не смог найти достойного места в ней. Я не смог стать человеком, которым хотел бы стать. Я не смог выбрать университет, найти работу и место где бы я хотел жить. До этого я был несчастен все время. Я хотел быть девочкой. Я устал быть кем-то ещё, я так больше не могу, - написал в прощальном письме подросток.

Тело ребенка достали из оврага и направили в морг для проведения экспертизы и установления времени наступления смерти. Следователи устанавливают свидетелей происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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