В России на обновление городского транспорта направят 340 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 06:55 2019-09-13T06:55:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Правительство России обсуждает масштабную программу по обновлению городского транспорта. Сообщается, что на старте в нее войдут десять городов, а инвестиции составят 340 миллиардов рублей. Однако в дальнейшем она может быть расширена на больше чем на тысячу населенных пунктов. Это увеличит вложения до 2,1 триллионов рублей.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU