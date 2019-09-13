2019-09-13T06:55:48+03:00
Общество

В России на обновление городского транспорта направят 340 миллиардов рублей

На старте в программу войдут десять городов
Мария ИГНАТЬЕВА
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Правительство России обсуждает масштабную программу по обновлению городского транспорта. Сообщается, что на старте в нее войдут десять городов, а инвестиции составят 340 миллиардов рублей. Однако в дальнейшем она может быть расширена на больше чем на тысячу населенных пунктов. Это увеличит вложения до 2,1 триллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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