В России самозанятые из четырех регионов заработали больше 19 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 08:30 2019-09-13T08:05:06+03:00

Эти данные собрали лишь за восемь месяцев 2019 года

Изменить размер текста: A A

В четырех регионах России, где работает эксперимент с регистрацией самозанятых граждан, за первые восемь месяц такие люди заработали больше 19 миллиардов рублей. За это время сформировано больше 20 миллионов чеков. При этом, средняя сума счета за услуги составила 970 рублей.

С начала действия эксперимента регистрацию прошли 180 тысяч самозанятых, что превышает 90% от намеченного на 2019 год плана. Больше 20% таких граждан работают в такси. Это самая популярная сфера. Затем идет сдача жилья -7%, а на третьем месте консультации и 5,3%. На четвертом расположилось репетиторство с 4,5%. Далее программирование, маркетинг и реклама. Эти виды деятельности выбрали 2,2% самозанятых россиян.

Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Даниил Егоров в эксклюзивном интервью для сайта kp.ru рассказал, что к нетипичным видам деятельности можно отнести, например, дрессировку животных и художественную ковку.

ИСТОЧНИК KP.RU