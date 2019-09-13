ФНС свела к нулю злоупотребления статусом самозанятых

СЕГОДНЯ 09:00 2019-09-13T08:14:23+03:00

Закон гарантирует, что зарегистрировавшись, гражданин получит куда больше преимуществ, чем работая в «тени» Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Федеральная налоговая служба смогла свести практически к нулю случаи злоупотребления статусом самозанятых граждан. Такое заявление сделал заместитель главы ФНС Даниил Егоров в комментарии "Комсомольской правде".

Согласно его данным, в месяц выявляется не более 10 организаций, руководители которых пытались незаконно снизить налогообложение, переведя работников в статус самозанятых. В начале 2019 года, когда эксперимент по введению налога на профессиональный доход только стартовал, в СМИ сообщалось о многочисленных случаях увольнения сотрудников для их перевода в статус самозанятых. Однако за минувшие восемь месяцев эта проблема была решена.

"Среди расчетов между самозанятыми и организациями, считанные единицы имеют признаки нарушений. В среднем ежемесячно выявляется не более 10 организаций, имеющих признаки незаконной оптимизации налогообложения в части сделок с самозанятыми гражданами. Этот показатель говорит о том, что рынок трезво оценивает риски злоупотребления режимом НПД", - сказал Даниил Егоров в эксклюзивном интервью "КП".

Напомним, что с 1 января 2019 года в четырех регионах России - Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане, был запущен пилотный проект по введению нового налогового режима. Людей, которые его платят, стали называть "самозанятыми". Спустя восемь месяцев после старта "Комсомолка" решила узнать, как продвигается эксперимент, какие плюсы и минусы обнаружили граждане. Ищите подробности на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU