На месте взорванного 20 лет назад дома в Москве прошла акция памяти

СЕГОДНЯ 08:40 2019-09-13T08:40:21+03:00

У этого мужчины в том теракте погибла дочь Фото: скриншот с видео

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В пятницу, 13 сентября, рано утром на Каширском шоссе в Москве состоялась акция памяти жертв террористической атаки. Ровно 20 лет здесь трагически погибли 124 человека - все они были погребены под обломками взорванного чеченскими боевиками дома.

Атака была произведена около 05:00. Бомбу в 300 кг тротила заложили в подвале одноподъездного кирпичного жилого дома №6, корпус 3. В результате взрыва здание было полностью разрушено. И это была уже не первая атака за тот сентябрь 1999 года, который прозвали черным и кровавым.

Сайт kp.ru писал, что террористы взорвали всего четыре дома - два в Москве и по одному в Буйнакске, Волгодонске. Первый теракт был совершен 4 сентября, последний - 16. Жертвами атак стали в общей сложности 313 человек, свыше тысячи получили травмы.

Этим утром к мемориальному скверу на Каширском шоссе, который был установлен прямо на месте взорванного дома, были возложены цветы. Близкие и родные погибших зажги свечи в память о них.

На предоставленном очевидцев видео запечатлен родственник одной из жертв трагедии. Ровно 20 лет назад в этом взрыве погибла его дочь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/731819" frameborder="0"></iframe> Мемориальный сквер на Каширском шоссе 6.

ИСТОЧНИК KP.RU