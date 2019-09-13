Супруги-европейцы развелись после ЭКО из-за рождения ребенка-азиата

СЕГОДНЯ 08:41 2019-09-13T08:41:09+03:00

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В американском штате Нью-Джерси семейная пара развелась после процедуры ЭКО. Виной всему ошибка врачей-репродуктологов.

Стать родителями Кристина Кеддерич и Дрю Василевски мечтали много лет, но без помощи врачей обойтись не удалось. Супруги долго решались на данный шаг, подбирали подходящую клинику, советовались с врачами и наконец нашли своего специалиста.

Процедура экстракорпорального оплодотворения прошла успешно и вскоре начались хлопоты, связанные с появлением на свет крохи.

Первые подозрения закрались еще в роддоме, девочка имела узкий разрез глаз, больше характерный для азиатов, тогда как родители являются представителями европеоидной расы. Первый месяц отец и мать присматривались и выясняли отношения, а потом обратились в клинику, где проводили процедуру.

Оказалось, подозрения не напрасны. Врачи-репродуктологи перепутали биоматериалы и отцом ребенка стал совершенно чужой человек.

Дрю и Кристина долго не могли найти общий язык, обстоятельства оказались непримиримыми и супруги приняли решение расстаться.

Сейчас они пытаются добиться справедливости, так как на услуги врачей было потрачено около 500 тысяч долларов (32,4 миллиона рублей), сообщает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU