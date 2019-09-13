2019-09-13T10:09:21+03:00
Наука

В США наградили лауреатов Шнобелевской премии

Жюри отметило исследования о выделении детской слюны, пользе итальянской пиццы и щекотке
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Шнобелевской премии были удостоены учены со всего мираШнобелевской премии были удостоены учены со всего мираФото: REUTERS
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В США наградили лауреатов Шнобелевской премии, которая присуждается авторам абсурдных научных достижений и необычных идей. 29-я торжественная церемония состоялась в четверг, 12 сентября, в Гарвардском университете.

Премию в области химии получили японские ученые, которые выяснили, что во рту пятилетнего ребенка вырабатывается в среднем около полулитра слюны в сутки. Лауреатами в сфере экономики стали исследователи из Турции, Нидерландов и Германии. Они выяснили, что американские доллары и румынские леи лучше всего передают бактерии.

Патрисия Янг - лауреат в области физики Фото: REUTERS

Патрисия Янг - лауреат в области физикиФото: REUTERS

Антинобелевской премии в области техники удостоился иранский изобретатель, который разработал устройство для смены подгузников у детей. Лауреатом в медицинской сфере стал итальянец Сильвано Галлус. Он вместе с коллегами доказал пользу приготовленной в Италии пиццы. Оказалось, что такая выпечка способна помогать организму бороться с некоторыми болезнями.

Также в церемонии участвовали ученые из Великобритании, Саудовской Аравии, США и Сингапура. В ходе своих исследований они пытались выяснить, доставляют ли щекотка и чесание приятные ощущения. Об этих и других номинациях сообщается на сайте премии.

Сайт kp.ru писал, что лауреаты Шнобелевской премии прошлого года также исследовали слюну, но уже на предмет того, как хорошо она может работать в качестве чистящего средства. Также изучались эрекция, подражание обезьянам в зоопарках и "кукольная экзекуция".

ИСТОЧНИК KP.RU

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