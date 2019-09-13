2019-09-13T11:11:01+03:00
Политика

Зеленский призвал Запад сохранить санкционную политику в отношении России

Украинский лидер попросил европейских политиков не обращать внимание на потери денег
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Зеленский призвал Запад сохранить санкционною политику в отношении РоссииЗеленский призвал Запад сохранить санкционною политику в отношении РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад сохранить ограничительные меры в отношении России, даже несмотря на проблемы в европейской экономике.

«Кое-кто на Западе говорит о снятии санкций, так как теряет деньги. А мы теряем людей. Пока не будет мира, должны сохраняться санкции», - заявил украинский лидер в Киеве на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES).

Ранее депутат Европарламента Тьерри Мариани подержал президента Франции Эммануля Макрона в предложении пересмотреть отношения с Россией. Политик заявил о необходимости отменить российские санкции поскольку это в интересах всей Европы. Евродепутат призывал не затягивать со снятием ограничительных мер, поскольку потребуется минимум два года для налаживания торговых отношений с Россией, что сильно ударит по европейской экономике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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