Стоимость ОСАГО для безаварийных водителей снизится в несколько раз

СЕГОДНЯ 12:03 2019-09-13T12:03:35+03:00

Для аккуратных водителей ОСАГО подешевеет в несколько раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для некоторых категорий автовладельцев цена на полис может опуститься до 2,5 тысяч рублей

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Стоимость полиса автострахования (ОСАГО) для водителей, которые соблюдают все правила дорожного движения и не попадают в аварии, снизится в 3-4 раза. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Он отметил, что эти нововведения будут учтены при переходе на новую систему расчета тарифов.

Моисеев добавил, что автомобилисты, которые регулярно нарушают правила, получают штрафы и даже попадают в аварии будут платить по максимальному тарифу за полис.

«Например, для человека моложе 50 лет, который живет в Центральной России, имеет водительский стаж 30 лет, ни разу не попадал в ДТП, при условии, что на его машине установлен тахограф, цена полиса ОСАГО может быть около 2,5 тысячи рублей», - цитирует Моисеева «Российская газета».

Напомним, закон о либерализации тарифов ОСАГО был внесен в Госдуму в июле текущего года. Согласно инициативе, страховщики смогут сами определять стоимость полиса исходя из характеристик водителя, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU