В Совбезе опасаются распространения сибирской язвы на юге России

СЕГОДНЯ 12:19 2019-09-13T12:36:30+03:00

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил о риске распространения сибирской язвы на юге страны из-за плохого состояния могильников зараженных сельскохозяйственных животных.

На настоящий момент в Южном федеральном округе зарегистрировано 247 таких захоронений. Лишь менее половины из них отвечают ветеринарно-санитарным требованиям.

"Надо усилить контроль за их состоянием и принять меры по предотвращению возможного подтопления таких объектов", - цитирует ТАСС Патрушева.

Сайт kp.ru писал, что ранее в августе сибирскую язву впервые за 20 лет обнаружили в Белоруссии. Все началось с заболевшей лошади, труп которой предусмотрительно сожгли. Всем остальным животным в деревне сделали прививки, провели дезинфекцию. Также местным жителям были выписаны специальные таблетки для профилактики этого опасного заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU