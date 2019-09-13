Прокуратура Чехии сняла обвинения с премьера Бабиша
Прокуратура Чехии сняла обвинения в финансовых махинациях с премьер-министра страны Андрея Бабиша. Об этом сообщил представитель прокуратуры Праги Мартин Эразим.
Сайт kp.ru писал, что главу правительства подозревали в растрате выделенных Евросоюзом средств. На эти деньги Бабиш якобы из алчных целей субсидировал свой агрохолдинг Agrofert. Речь идет о сумме примерно в 50 миллионов крон (около 2 миллионов евро).
Расследование велось не только в отношении самого Бабиша, но и коснулось его супруги с дочерью. Однако в первых числах сентября уголовное производство было прекращено. Прокурор счел недостаточными представленные следователями доказательства. Сам премьер-министр неоднократно называл дело политически мотивированным и направленным на его дискредитацию.
Представитель прокуратуры уточнил, принадлежащая Бабишу фирма Api hnizdo (входит в холдинг Agrofert) позиционировала себя малое или среднее предприятие и на основании этого запрашивало дотации от ЕС. Следствие же уверяло, что это не соответствует действительности. Факты оказались на стороне компании.
"Проведенное расследование показало, что фирма Api hnizdo соответствует критериям малого и среднего предприятия", - цитирует ТАСС Эразима.
ИСТОЧНИК KP.RU