2019-09-13T13:42:20+03:00
Происшествия

Прокуратура Чехии сняла обвинения с премьера Бабиша

Главе правительства вменяли финансовые махинации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Премьер-министр Чехии Андрей БабишПремьер-министр Чехии Андрей БабишФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Прокуратура Чехии сняла обвинения в финансовых махинациях с премьер-министра страны Андрея Бабиша. Об этом сообщил представитель прокуратуры Праги Мартин Эразим.

Сайт kp.ru писал, что главу правительства подозревали в растрате выделенных Евросоюзом средств. На эти деньги Бабиш якобы из алчных целей субсидировал свой агрохолдинг Agrofert. Речь идет о сумме примерно в 50 миллионов крон (около 2 миллионов евро).

Расследование велось не только в отношении самого Бабиша, но и коснулось его супруги с дочерью. Однако в первых числах сентября уголовное производство было прекращено. Прокурор счел недостаточными представленные следователями доказательства. Сам премьер-министр неоднократно называл дело политически мотивированным и направленным на его дискредитацию.

Представитель прокуратуры уточнил, принадлежащая Бабишу фирма Api hnizdo (входит в холдинг Agrofert) позиционировала себя малое или среднее предприятие и на основании этого запрашивало дотации от ЕС. Следствие же уверяло, что это не соответствует действительности. Факты оказались на стороне компании.

"Проведенное расследование показало, что фирма Api hnizdo соответствует критериям малого и среднего предприятия", - цитирует ТАСС Эразима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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