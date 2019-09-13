Скворцова сообщила об ускоренной регистрации препарата «Фризиум»
Компания-производитель Sanofi намерена в течение месяца подать досье на регистрацию препарата «Фризиума» в России. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
«С учетом того, что этот препарат уже более 20 лет находится в обращении, это будет ускоренная регистрация без повторения клинических исследований», - рассказала министр о ходе переговоров Минздрава с компанией-производителем.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении денег из резервного фонда правительства для закупки незарегистрированных в России лекарств для тяжелобольных детей.
Напомним, этим летом двое матерей чуть не оказались за решеткой из-за получения на почте жизненно необходимого препарата для своего ребенка. Годом ранее имел место похожий инцидент. Все эти женщины тоже заказали «Фризиум» через интернет.
ИСТОЧНИК KP.RU