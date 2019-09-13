Скворцова сообщила об ускоренной регистрации препарата «Фризиум»

СЕГОДНЯ 13:41 2019-09-13T13:41:19+03:00

Заявление на регистрацию препарата в России подадут в течение месяца

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Компания-производитель Sanofi намерена в течение месяца подать досье на регистрацию препарата «Фризиума» в России. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«С учетом того, что этот препарат уже более 20 лет находится в обращении, это будет ускоренная регистрация без повторения клинических исследований», - рассказала министр о ходе переговоров Минздрава с компанией-производителем.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении денег из резервного фонда правительства для закупки незарегистрированных в России лекарств для тяжелобольных детей.

Напомним, этим летом двое матерей чуть не оказались за решеткой из-за получения на почте жизненно необходимого препарата для своего ребенка. Годом ранее имел место похожий инцидент. Все эти женщины тоже заказали «Фризиум» через интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU