Чемпионка Лариса Ильченко возмутилась дисквалификацией пловчихи из-за открытого купальника

СЕГОДНЯ 16:25 2019-09-13T16:25:07+03:00

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Олимпийская чемпионка Лариса Ильченко назвала неправомерным решение судей, которые дисквалифицировали американскую пловчиху за слишком открытый купальник.

У Брекинн Уиллис отняли победу в заплыве на 100 метров во время соревнования в Анкоридже. Судьи сочли, что 17-летняя пловчиха хотела привлечь внимание к своим ягодицам и нарушила требования к костюму. В свою очередь девушка объясняет, что ей было не удобно в стандартной модели и она немного подвернула ткань в области ягодиц.

- В этой ситуации вопрос — кто вообще допустил девушку в таком виде тогда уж. Если бы они (организаторы соревнований и судьи) действительно имели претензии, то почему они ее вообще допустили до заплыва? – рассуждает Ильченко.

Сейчас она занимает должность заместителя председателя Комиссии спортсменов при Олимпийском комитете России и считает необходимым напомнить, что существует регламент соревнований. Если в нем не прописаны четкие требования к спортивной экипировке, то поступок организаторов «не очень правомерный».

- С другой стороны, если в соревнования принимают участие маленькие дети и видят взрослую тетю с голой попой, то наверно это тоже не очень правильно, — комментирует ФАН спортсменка.

ИСТОЧНИК KP.RU