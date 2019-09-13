2019-09-13T16:25:07+03:00
Спорт

Чемпионка Лариса Ильченко возмутилась дисквалификацией пловчихи из-за открытого купальника

Она сочла такой поступок нечестным
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Лариса Ильченко вступилась за пловчиху, дисквалифицированную из-за откровенного купальникаЛариса Ильченко вступилась за пловчиху, дисквалифицированную из-за откровенного купальникаФото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

Олимпийская чемпионка Лариса Ильченко назвала неправомерным решение судей, которые дисквалифицировали американскую пловчиху за слишком открытый купальник.

У Брекинн Уиллис отняли победу в заплыве на 100 метров во время соревнования в Анкоридже. Судьи сочли, что 17-летняя пловчиха хотела привлечь внимание к своим ягодицам и нарушила требования к костюму. В свою очередь девушка объясняет, что ей было не удобно в стандартной модели и она немного подвернула ткань в области ягодиц.

- В этой ситуации вопрос — кто вообще допустил девушку в таком виде тогда уж. Если бы они (организаторы соревнований и судьи) действительно имели претензии, то почему они ее вообще допустили до заплыва? – рассуждает Ильченко.

Сейчас она занимает должность заместителя председателя Комиссии спортсменов при Олимпийском комитете России и считает необходимым напомнить, что существует регламент соревнований. Если в нем не прописаны четкие требования к спортивной экипировке, то поступок организаторов «не очень правомерный».

- С другой стороны, если в соревнования принимают участие маленькие дети и видят взрослую тетю с голой попой, то наверно это тоже не очень правильно, — комментирует ФАН спортсменка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Совете Федерации предложили Украине войти в состав РФ
Google выплатил Роскомнадзору штраф в 700 тысяч рублей
Путин примет участие в трехстороннем саммите по Сирии
В ФАС выступили за возвращение рекламы вина и пива
В Госдуме надеются, что следующая индексация маткапитала будет выше
Греф посоветовал готовиться к "сырьевому шоку" на рынке нефти
Оператору OPAL официально запретили проводить аукционы на мощности газопровода
Александр Дрозденко: в Ленобласти увеличили субсидии на подключение к газоснабжению частных домов
Медведев: возможность «четырехдневки» зависит от экономики
В Совете Федерации предрекли проблемы экономики ЕС из-за снижения поставок газа из РФ
В ГИБДД заинтересовались видео со свадебным катафалком Собчак и Богомолова
В министерстве сельского хозяйства предрекли продукции Самарской области популярность за пределами страны
Врачи получат дополнительные выплаты при работе в отдаленных регионах
Кремль прокомментировал призыв Зеленского сохранить антироссийские санкции
Кремль прислушается к мнению Грефа о сокращении числа полицейских
Киев передал России списки украинских граждан для обмена
Президент Финляндии не поддержал Зеленского в вопросе санкций против РФ
Артур Парфенчиков намерен освободить многодетные семьи Карелии от земельного налога
Кремль: никто не исключает нового обмена удерживаемых лиц между Москвой и Киевом
Скворцова сообщила об ускоренной регистрации препарата «Фризиум»
Не менее 11 человек погибли при попытке утопить статую бога в Индии
Прокуратура Чехии сняла обвинения с премьера Бабиша