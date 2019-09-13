Вашингтон ввел новые санкции против Пхеньяна

СЕГОДНЯ 18:09 2019-09-13T18:09:48+03:00

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Министерство финансов Соединенных Штатов ввело новые ограничительные меры в отношении Северной Кореи, которые на этот раз коснулись трех хакерских группировок. Об этом говорится в документе Управления по контролю за иностранными активами американского ведомства, опубликованном в пятницу, 30 августа.

Вашингтон заподозрил хакерские группы «Lazarus Group», «Bluenoroff» и «Andfriel» в проведении серьезных кибератак.

«Санкции вводятся против трех северокорейских кибергрупп, ответственных за проведение опасных действий против жизненно важной инфраструктуры», - сказано в опубликованном документе Минфина.

Напомним, ранее США уже неоднократно вводил санкции в отношении северокорейских граждан, компаний, кроме того, юридических и физических лиц, связанных с КНДР.

Так об очередных ограничительных мерах против Пхеньяна Вашингтон сообщил 30 августа. Тогда в списке оказались два гражданина Тайваня и три тайваньских судоходных компании

ИСТОЧНИК KP.RU