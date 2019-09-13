2019-09-13T18:34:58+03:00
В мире

Власти Италии будут платить гражданам 700 евро в месяц за переезд в юг страны

Так они хотят привлечь в регион новых людей
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Власти Италии решили платить гражданам за переезд в убыточный регионВласти Италии решили платить гражданам за переезд в убыточный регионФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Итальянский регион Молизе с каждым годом становится все более и более опустевшим. Люди в поисках лучшей жизни бегут в крупные города, оставляя средневековые деревушки. За последние пять лет регион покинуло 9 тысяч итальянцев. А сейчас там живет всего 305 тысяч человек. И это на территорию в пять тысяч квадратных километров.

Такая тенденция начала сильно беспокоить руководство региона. И власти быстро придумали способ привлечь в область новых людей. Заманивать новоиспеченных резидентов они решили, в первую очередь, деньгами. Каждому, кто переедет на опустевшую территорию, власти будут ежемесячно выплачивать по 700 евро (около 50 тысяч рублей). Выплаты будут производиться в течение трех лет. Правда для этого надо соблюсти несколько условий:

1. Переехать в деревню с населением до двух тысяч жителей.

2.Открыть на этой территории свой бизнес.

Как передает издание The Local, Молизе - это регион, который граничит с областями Абруццо и Лацио и имеет выход к Адриатическому морю. При этом, он совершенно не популярен у туристов. Сюда лишь изредка приезжают любители спокойного отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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