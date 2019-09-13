Синоптики рассказали, когда в Москву придет третья волна бабьего лета

СЕГОДНЯ 20:11 2019-09-13T20:11:03+03:00

Уже к выходным в Москву придет похолодание, но к концу сентября снова потеплеет Фото: Олег ЗОЛОТО

Это произойдет к концу сентября, а пока столица «сваливается в глубокую осень»

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В Москве заканчивается волна тепла, совсем скоро столицу захватит гигантский циклон- «паук», который принесет с собой дожди и снижение температуры.

Им уже захвачен Санкт-Петербург и там начались дожди, теперь же холодный фронт вплотную к центральной части России.

- Уже к 14 сентября погода испортится окончательно, пойдут дожди. Температура упадет почти на десять градусов, днем будет всего +15…+17 °С, - говорит главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В беседе с RT он отметил, что столица «сваливается в глубокую осень».

В воскресенье, 15 сентября будет еще прохладнее +13…+15 °С.

Третья неделя сентября несколько превысит температурную норму, будет даже чуть холоднее чем положено: днем +10…+15 °С, а ночью +3…+8 °С. А вот заморозков пока ждать не стоит.

- Мы закрываем метеорологическое лето и вступаем в осень. Но не стоит расстраиваться, к 27 сентября придет третья волна бабьего лета, — считает синоптик.

Будет не так тепло, как в начале сентября, но температура порадует, будет в пределах 12…15 градусов со знаком плюс.

ИСТОЧНИК KP.RU