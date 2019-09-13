2019-09-13T23:24:48+03:00
Общество

Сноуден заявил, что свободно говорить он может только в России

Он назвал этот факт «печальным»
Мария ИГНАТЬЕВА
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Сноуден заявил, что свободно говорить он может только в РоссииСноуден заявил, что свободно говорить он может только в РоссииФото: REUTERS
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Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден заявил, что свободно говорить он может только в России, так как другие страны отказали ему в убежище. Он напомнил, как в 2013 году просил безопасного приюта во Франции у бывшего президента страны Франсуа Олланда, но положительный ответ не получил.

- Самое печальное во всей этой истории, что единственное место, где американский информатор может говорить свободно, — это не Европа, это Россия, — сказал он в интервью для радиостанции France Inter.

Сноуден также обратился к нынешнему президенту Франции Эмманюэлю Макрону с просьбой предоставить ему убежище и право говорить свободно в его стране. При этом бывший агент национальной безопасности США уточнил, что этот вопрос адресован не только Франции, а касается всего западного мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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