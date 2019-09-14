2019-09-14T02:51:10+03:00
Экономика

Производители просят поднять цену на водку

Они мотивируют это ростом стоимости стекла и пшеницы
Мария ИГНАТЬЕВА
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Производители просят поднять цену на водкуПроизводители просят поднять цену на водкуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Союз производителей алкогольной продукции обратился в Минфин с предложением поднять цену на водку в 2020 году. Они просят повысить стоимость продукта до минимальной отметки в 233 рубля за 0,5 литра.

- Какая это будет цифра, я пока сказать не могу, но СПАП, проговорив со всеми членами, направил в Минфин цифру - 233 рублей за пол-литровую бутылку, - сказал президент союза Игорь Косарев.

Свою просьбу СПАП мотивировал тем, что в 2020 году вырастут цены на стекло и пшеницу. Также увеличится и ставка акциза на этиловый спирт до 544 рублей за литр.

Косарев отдельно отметил, что за последние годы выросло число производителей легальной алкогольной продукции. В 2015 году, к примеру, было произведено 62 миллиона декалитров такого алкоголя, а в 2018 – 83 миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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