2019-09-14T20:03:31+03:00
Общество

В здании министерства внутренней безопасности США неизвестные нарисовали свастику

У сотрудников и уборщиков выясняют, не видели ли они что-то подозрительное
Юлия САЛЬНИКОВА
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Автора изображения разыскивают в ведомствеАвтора изображения разыскивают в ведомствеФото: REUTERS
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На третьем этаже здания министерства внутренней безопасности США неизвестный нарисовал свастику. По данным CNN, сразу нескольким сотрудникам ведомства пришли письма от главного помощника замминистра Брайана Мёрфи с требованием разобраться в произошедшем. Из-за свастики опросили сотрудников и уборщиков.

- Это проявление ненависти и трусости не отражает преданных трудолюбивых мужчин и женщин Министерства национальной безопасности, - сообщил Эндрю Михан, исполняющий обязанности помощника министра по связям с общественностью министерства.

Изображение, напоминающее свастику, писал ранее сайт kp.ru, обнаружили на пальто королевы Нидерландов. Наряд, вызвавший настоящий скандал, она выбрала для визита в Германию.

Этот символ приносит проблемы не только политическим лидерам и известным лицам, но и бизнесменам. Например, в США отозвали из продажи ботинки, внешний вид не вызывал никаких нареканий. Однако подошва оставляла на снегу след, сильно напоминающий фашистский символ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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