В здании министерства внутренней безопасности США неизвестные нарисовали свастику
На третьем этаже здания министерства внутренней безопасности США неизвестный нарисовал свастику. По данным CNN, сразу нескольким сотрудникам ведомства пришли письма от главного помощника замминистра Брайана Мёрфи с требованием разобраться в произошедшем. Из-за свастики опросили сотрудников и уборщиков.
- Это проявление ненависти и трусости не отражает преданных трудолюбивых мужчин и женщин Министерства национальной безопасности, - сообщил Эндрю Михан, исполняющий обязанности помощника министра по связям с общественностью министерства.
Изображение, напоминающее свастику, писал ранее сайт kp.ru, обнаружили на пальто королевы Нидерландов. Наряд, вызвавший настоящий скандал, она выбрала для визита в Германию.
Этот символ приносит проблемы не только политическим лидерам и известным лицам, но и бизнесменам. Например, в США отозвали из продажи ботинки, внешний вид не вызывал никаких нареканий. Однако подошва оставляла на снегу след, сильно напоминающий фашистский символ.
ИСТОЧНИК KP.RU