Мужчина увернулся от падающего самолета за секунду до столкновения

СЕГОДНЯ 23:18 2019-09-14T23:18:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудника авиаремонтного предприятия из Флориды журналисты прозвали счастливчиком – мужчина едва не попал под несущийся по земле самолет. Как сообщает WPTV, 11 сентября легкомоторный самолет Piper PA-28 совершил жесткую посадку. Пилоты не смогли остановить воздушную машину и она пронеслась по дороге вдоль предприятия, снося все, что попадается на пути. За секунду до того, как самолет сравнял с землей забор, мужчина успел отскочить. Его спасение попало под прицел камер наблюдения, а после в местные СМИ.

На кадрах видно, как сотрудник предприятия замечает несущийся по земле самолет и отбегает в сторону, через секунду на том месте, где стоял человек, оказывается неуправляемая воздушная машина.

Piper PA-28 полностью развалился, но при этом двое пилотов, находившихся внутри, остались живы. Один из них спустя несколько дней после ЧП был выписан из больницы.

У второго перелом ноги и травмы челюсти. Он продолжает лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU