На Северном полюсе построят отель посреди Ледовитого океана
В номера будет стеклянная крыша, чтобы постояльцы смогли видеть полярные метели и северное сияние
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В следующем, 2020 году весной на Северном полюсе посреди Ледовитого океана построят уникальную гостиницу со стеклянной крышей, чтобы постояльцы смогли видеть северное сияние и полярные метели. Всего там будет десять номеров в виде купола из закаленного стекла и обогревом по периметру.
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ИСТОЧНИК KP.RU