На Северном полюсе построят отель посреди Ледовитого океана

СЕГОДНЯ 02:37 2019-09-15T02:37:57+03:00

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В следующем, 2020 году весной на Северном полюсе посреди Ледовитого океана построят уникальную гостиницу со стеклянной крышей, чтобы постояльцы смогли видеть северное сияние и полярные метели. Всего там будет десять номеров в виде купола из закаленного стекла и обогревом по периметру.

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ИСТОЧНИК KP.RU