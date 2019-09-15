В Тунисе стартовал первый тур досрочных президентских выборов

СЕГОДНЯ 10:29 2019-09-15T10:29:00+03:00

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В воскресенье, 15 сентября, стартовал первый тур досрочных президентских выборов в Тунисе. В большинстве регионов страны избиратели смогут отдать свои голоса с 08:00 по местному времени (10:00 мск) до 18:00 (20:00 мск).

На пост главы республики претендуют 24 кандидата, среди них экс-президент, возглавлявший страну с 2011-2014 годы, Монсеф Марзуки, бышие экс-премьеры Туниса Хамади Джебали и Мехди Джомаа, а также покинувший свой пост глава правительства Юсеф Шахед.

Результаты должны быть объявлены Центризбиркомом республики в течение трех дней.

Напомним, 25 июля на 92-м году жизни умер президент Туниса Бежи Каид ас-Себси. За месяц до смерти он был экстренно госпитализирован в связи с резким ухудшением здоровья. Тогда премьер-министр республики Юсеф Шахед призвал прекратить распространять слухи о скорой кончине главы государства.

ИСТОЧНИК KP.RU