Иран отверг обвинения США в причастности к атакам в Саудовской Аравии
Обвинение Соединённых Штатов властей Ирана в причастности к атакам на НПЗ в Саудовской Аравии являются бессмысленными и безосновательными. Соответствующие заявление сделал министр иностранных дел Исламской Республики Аббаса Мусави.
«Подобные обвинения бессмысленны, непонятны и лишены оснований», - заявил глава иранского МИД.
По словам Мусави, американская «политика максимального давления в отношении Тегерана» уже превратилась в «тактику максимальной лжи».
Напомним, 14 сентября произошел пожар на одном из крупнейших в мире в НПЗ, в Саудовской Аравии, который устроили с помощью десятков беспилотников. Ответственность на себя взяли сторонники йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» - хуситы.
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пообещал помочь в поддержании безопасности и стабильности в Саудовской Аравии. Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в произошедшем Тегеран и призвал все страны публично и безоговорочно осудить власти Ирана.
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии.Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
ИСТОЧНИК KP.RU