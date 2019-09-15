2019-09-15T13:05:03+03:00
В мире

Иран отверг обвинения США в причастности к атакам в Саудовской Аравии

Глава иранского МИД заявил, что Вашингтон проводит политику «максимальной лжи» в отношении Тегерана [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Иран отверг обвинения США в причастности к атакам в Саудовской АравииИран отверг обвинения США в причастности к атакам в Саудовской АравииФото: REUTERS
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Обвинение Соединённых Штатов властей Ирана в причастности к атакам на НПЗ в Саудовской Аравии являются бессмысленными и безосновательными. Соответствующие заявление сделал министр иностранных дел Исламской Республики Аббаса Мусави.

«Подобные обвинения бессмысленны, непонятны и лишены оснований», - заявил глава иранского МИД.

По словам Мусави, американская «политика максимального давления в отношении Тегерана» уже превратилась в «тактику максимальной лжи».

Напомним, 14 сентября произошел пожар на одном из крупнейших в мире в НПЗ, в Саудовской Аравии, который устроили с помощью десятков беспилотников. Ответственность на себя взяли сторонники йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» - хуситы.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пообещал помочь в поддержании безопасности и стабильности в Саудовской Аравии. Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в произошедшем Тегеран и призвал все страны публично и безоговорочно осудить власти Ирана.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии.Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии

ИСТОЧНИК KP.RU

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