Донецкий МИД раскритиковал заявления Киева о статусе Донбасса

СЕГОДНЯ 15:34 2019-09-15T15:34:58+03:00

Глава ведомства заявила, что нежелание Украины предоставлять особый статус Донбассу - это "прямое свидетельство намеренного саботажа мирного урегулирования"

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В МИД ДНР раскритиковали нежелание Киева предоставлять особый статус Донбассу и закреплять его в Конституции страны.

- Заявления о том, что Украина не намерена предоставлять особый статус Донбассу и закреплять его в конституции страны — это прямое свидетельство намеренного саботажа мирного урегулирования, - заявила глава ведомства Наталья Никонорова.

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ИСТОЧНИК KP.RU