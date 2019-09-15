Донецкий МИД раскритиковал заявления Киева о статусе Донбасса
Глава ведомства заявила, что нежелание Украины предоставлять особый статус Донбассу - это "прямое свидетельство намеренного саботажа мирного урегулирования"
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В МИД ДНР раскритиковали нежелание Киева предоставлять особый статус Донбассу и закреплять его в Конституции страны.
- Заявления о том, что Украина не намерена предоставлять особый статус Донбассу и закреплять его в конституции страны — это прямое свидетельство намеренного саботажа мирного урегулирования, - заявила глава ведомства Наталья Никонорова.
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ИСТОЧНИК KP.RU