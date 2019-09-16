На стадионе в США вспыхнул пожар во время футбольного матча

СЕГОДНЯ 00:28 2019-09-16T00:37:09+03:00

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В воскресенье, 15 сентября, на стадионе Nissan Stadium в американском городе Нэшвилл (штат Теннесси) вспыхнул пожар на футбольном поле, когда там проходил матч регулярного чемпионата Национальной лиги футбола (NFL) между командами Tennessee Titans и Indianapolis Colts.

Загорелась пиротехническая установка, пламя охватило край футбольного поля. Сотрудникам стадиона удалось довольно справиться согнем, после чего команды продолжили игру. Кадры пожара опубликовал на своей странице в Twitter спортивный обозреватель Таррон Дэйвенпорт. О пострадавших сообщений не поступало.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в марте 2017 года вспыхнул крупный пожар на футбольном стадионе «Хункоу» в Шанхае, тогда пожарным понадобилось около часа, чтобы потушить огонь.

Во время футбольного матча вспыхнул пожар на стадионе..

ИСТОЧНИК KP.RU