Глава японской корпорации Nissan в отставку

СЕГОДНЯ 05:36 2019-09-16T05:53:36+03:00

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В понедельник, 16 сентября, ушел в отставку руководитель автомобильной корпорации Nissan Motor Хирото Саикава, передает японское агентство Kyodo.

По данным издания, временно исполнять обязанности главы второго по величине производителя автомобилей в Японии 63-летний управляющий концерна, член совета директоров Nissan и Renault Ясухиро Ямаути. Ожидается, что постоянного преемника Саикавы назначат к концу октября.

Как писал сайт kp.ru, Хирото Саикава объявил о решении оставить свой пост на фоне громкого финансового скандала, а перед уходом он обещал взять на себя ответственность за завышенные премии, которые он получал, занимая кресло главы компании. Внутреннее расследование Nissan показало, что Саикаве в качестве премий необоснованно переплатили около 47 миллионов иен (примерно 434 тысяч долларов).

ИСТОЧНИК KP.RU